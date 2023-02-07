



Energean: в Израиле спрос на природный газ далек от пикового значения

То, что около 20 лет назад начиналось как греческая энергетическая компания, постепенно превратилось в одного из основных поставщиков природного газа в Израиль. Газодобывающая компания Energean поставляет в Еврейское государство более 7 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время Израиль является единственным клиентом компании.

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Несмотря на переизбыток газа, спрос на газ в Израиле остается высоким. В компании Energean считают, что в какой-то момент израильский рынок будет полностью насыщен, и газ придется экспортировать. Этого явно не произойдет в ближайшие несколько лет, но обязательно произойдет в будущем.

