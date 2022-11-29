



Египет увеличивает экспорт СПГ в Европу

Египет увеличит свой экспорт СПГ на 14% до 8 млн тонн в год в 2022 году, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны. Североафриканский производитель стремится закрыть дыру, образовавшуюся из-за сокращения российского импорта в Европейский Союз.



Около 90% экспорта СПГ в этом году направляется в страны Европейского Союза по сравнению с 80% в 2021 году, заявил Тарек Эль-Молла в заявлении министерства.



Европа, стремящаяся постепенно отказаться от импорта российского газа после вторжения Москвы в Украину, также ведет переговоры с Израилем о возможности поставок израильского газа в Европу через Египет.



В июне Европейская комиссия, Израиль и Египет подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по поставкам израильского газа через экспортную инфраструктуру Египта СПГ в ЕС.



В Египте есть два завода по экспорту СПГ: завод Idku мощностью 7,2 млн тонн в год, управляемый Shell, и меньший завод Damietta, управляемый Eni, мощностью 5 млн тонн в год. Эти два завода считаются ключевыми для европейских усилий по получению дополнительных источников СПГ, включая газ из Израиля.