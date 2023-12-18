



Британский энергогигант приостанавливает транзит через Красное море

Один из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний, британская BP (British Petroleum) приостанавливает транзит своих танкеров через Красное море.



Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Это поясняется угрозой судоходству, которая возникла из-за участившихся атак со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хути на корабли.



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Из-за угрозы глава Пентагон Ллойд Остин в настоящее время пытается сформировать международный военно-морской оборонительный альянс, чтобы защитить свободу судоходства.



Что примечательно, накануне гонконгская судоходная компания OOCL отказалась от прохода через Красное море. До этого аналогичное решение приняли крупнейшая в мире компания Maersk, Hapag-Lloyd и CGM.