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Еще одна судоходная компания отказывается от прохода кораблей через Красное море
17.12.2023 13:46 Алина Груднева

Еще одна судоходная компания отказывается от прохода кораблей через Красное море

Еще одна крупная судоходная компания отказалась от прохода своих кораблей через Красное море.

Такое объявление сделала гонконгская OOCL (Orient Overseas).

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Уточняется, что такое решение принято на фоне угрозы для моряков и грузов из-за продолжающихся атак, которые совершают йеменские хути.

"Из-за оперативных проблем немедленно прекращаются перевозки грузов в Израиль и из Израиля до дальнейшего уведомления", - сказано в заявлении.

Ранее аналогичное решение приняли крупнейшая в мире компания Maersk, Hapag-Lloyd и CGM.

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