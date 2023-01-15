



Блеф запрета на импорт российского топлива: солярка идет через Китай

В декабре европейские страны импортировали беспрецедентное количество дизельного топлива, поскольку покупатели спешат обеспечить поставки в преддверии запрета ЕС на российские нефтепродукты.



Согласно анализу, проведенному компанией Refinitiv, предоставленному POLITICO, импорт дизельного топлива в европейский регион в декабре достиг рекордных 8,2 млн тонн.



До войны в Украине Россия обычно поставляла более половины импорта в ЕС и обеспечивала около 10 процентов от общего спроса на дизельное топливо - жизненно важное топливо для автомобильного транспорта, поездов и морских перевозок, а также промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Импорт всех российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, будет запрещен ЕС с 5 февраля в рамках одной из самых жестких санкций против Москвы, направленных на сокращение доходов от продажи ископаемых, которые Владимир Путин использует для финансирования своей войны против Украины.



Рекордные объемы импорта в декабре включают значительные закупки российского дизельного топлива в ЕС в последний момент, которые продолжаются и в январе, согласно анализу Refinitiv. В декабре европейские страны и Турция импортировали из России 3,51 млн тонн дизельного топлива.



Германия была крупнейшим импортером российского дизельного топлива в ЕС, купив 604 000 тонн в декабре, что является самым большим показателем с мая 2020 года. Импорт также резко возрос от альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке, а также из Индии и Китая, где низкая экономическая активность из-за COVID привела к снижению внутреннего спроса и вынудила Пекин разрешить нефтеперерабатывающим компаниям экспортировать больше дизельного топлива.



Известный российский экономист Наталья Зубаревич отмечает: “Если раньше основным поставщиком дизеля в Европу была Россия, то сейчас на передний план выходят Индия и Китай, которые производят топливо… из российского сырья”.

