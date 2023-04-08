Binance уходит из Австралии
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) аннулировала лицензию местного филиала криптобиржи Binance на финансовые услуги.
Как сообщает пресслужба регулятора, пользователи биржи должны закрыть все соответствующие сделки до 21 апреля.
С 14 апреля клиенты Binance Australia Derivatives, принадлежащей компании Oztures Trading Pty Ltd, не смогут увеличивать и открывать новые позиции по деривативам на платформе.
Отмечается, что условия постановления не влияют на требование к Binance оставаться членом Австралийского финансового органа по рассмотрению жалоб до апреля 2024 года.
Кроме того, ASIC проводит проверку сервисов Binance в отношении классификации розничных и оптовых клиентов.