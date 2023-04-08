



Binance уходит из Австралии

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) аннулировала лицензию местного филиала криптобиржи Binance на финансовые услуги.



Как сообщает пресслужба регулятора, пользователи биржи должны закрыть все соответствующие сделки до 21 апреля.



С 14 апреля клиенты Binance Australia Derivatives, принадлежащей компании Oztures Trading Pty Ltd, не смогут увеличивать и открывать новые позиции по деривативам на платформе.



Отмечается, что условия постановления не влияют на требование к Binance оставаться членом Австралийского финансового органа по рассмотрению жалоб до апреля 2024 года.



Кроме того, ASIC проводит проверку сервисов Binance в отношении классификации розничных и оптовых клиентов.



