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Binance уходит из Австралии
08.04.2023 07:18 Ирина Демьянова

Binance уходит из Австралии

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) аннулировала лицензию местного филиала криптобиржи Binance на финансовые услуги.

Как сообщает пресслужба регулятора, пользователи биржи должны закрыть все соответствующие сделки до 21 апреля.

С 14 апреля клиенты Binance Australia Derivatives, принадлежащей компании Oztures Trading Pty Ltd, не смогут увеличивать и открывать новые позиции по деривативам на платформе.

Отмечается, что условия постановления не влияют на требование к Binance оставаться членом Австралийского финансового органа по рассмотрению жалоб до апреля 2024 года.

Кроме того, ASIC проводит проверку сервисов Binance в отношении классификации розничных и оптовых клиентов.

 

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