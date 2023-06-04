



Бернар Арно планирует посетить Китай вслед за Маском и Даймоном

Гендиректор LVMH Бернар Арно намерен посетить Китай в этом месяце. Визит миллиардера станет первым с момента начала пандемии COVID-19.



Визит совпадает с растущей озабоченностью по поводу восстановления экономики Китая, которое в прошлом месяце замедлилось, и следует за падением акций некоторых мировых компаний класса люкс - от LVMH до Hermes International - после бурного роста в начале этого года.



Бренды активизируют свои усилия по привлечению китайской молодежи, поскольку ожидается, что к 2025 году поколение Z с большими расходами превратит материк в главный мировой рынок роскоши, оттеснив США и Европу. По данным PwC, покупатели этого поколения уже являются одними из самых влиятельных в мире, на них приходится примерно пятая часть мирового рынка роскоши, объем которого составляет $325,4 млрд.



В прошлом году на Азию без учета Японии пришлось 30% доходов LVMH в размере 79,2 млрд евро ($84,8 млрд). Группа компаний по созданию предметов роскоши, которой принадлежат Christian Dior и Louis Vuitton, а также множество других брендов, не сообщает о своих показателях в Китае, пишет Bloomberg.