Америка: крах еще одного крупного банка

Калифорнийский финансовый регулятор вступил во владение банком First Republic в понедельник, 1 мая, после третьего банкротства американского банка с марта 2023 года. Это произошло после того, как последняя попытка убедить конкурирующих кредиторов сохранить больной банк на плаву провалилась.



JPMorgan Chase приобрел все вклады First Republic, включая незастрахованные вклады, и "значительную часть активов", говорится в релизе. Акции JPMorgan выросли на 2,6% на предварительных торгах на этой новости.



Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния заявил, что банк перешел в его собственность, и назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов управляющим. FDIC приняла предложение JPMorgan о покупке активов банка.



"В рамках сделки 84 отделения First Republic Bank в восьми штатах вновь откроются как отделения JPMorgan Chase Bank, National Association сегодня в обычные рабочие часы", - говорится в заявлении FDIC.



"Все вкладчики First Republic Bank станут вкладчиками JPMorgan Chase Bank, National Association и будут иметь полный доступ ко всем своим вкладам".



После внезапного краха банка Silicon Valley Bank в марте внимание было приковано к First Republic как к самому слабому звену в банковской системе США. Как и SVB, который обслуживал сообщество технологических стартапов, First Republic был своего рода специализированным кредитором в Калифорнии. Банк специализировался на обслуживании богатых американцев с побережья, завлекая их ипотечными кредитами с низкой ставкой в обмен на оставление наличных в банке.



Но эта модель разрушилась после краха SVB, так как клиенты First Republic забрали более 100 миллиардов долларов с депозитов, о чем банк сообщил в своем отчете о доходах 24 апреля. Учреждения с высокой долей незастрахованных вкладов, такие как SVB и First Republic, оказались уязвимыми, поскольку клиенты опасались потерять сбережения в случае коллапса банка.



Акции First Republic упали на 97% в этом году по состоянию на закрытие торгов в пятницу.