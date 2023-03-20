



Акции швейцарского банка Credit Suisse резко упали

Банковские акции и облигации резко упали в понедельник после того, как UBS Group завершила поддерживаемое государством поглощение проблемного Credit Suisse Group AG.



Акции Credit Suisse упали на 62% на премаркете до нового минимума, в то время как акции UBS потеряли 7,1%. Эти резкие движения последовали за днем интенсивных продаж на азиатских финансовых рынках, поскольку ранний оптимизм инвесторов в отношении официальных усилий по сдерживанию банковского кризиса быстро испарился.



В частности, внимание инвесторов переключилось на огромный удар, который понесут держатели облигаций Credit Suisse в случае приобретения UBS, что усилило беспокойство по поводу других ключевых рисков, включая заражение, неустойчивое состояние региональных банков США и проблемы центральных банков, стремящихся сдержать инфляцию и финансовые риски.



"Должно быть ясно, что после более чем недельной банковской паники и двух интервенций, организованных властями, эта проблема не уходит. Напротив, она приобрела глобальный характер", - сказал Майк О'Рурк, главный рыночный стратег Jones Trading.



В рамках сделки швейцарский регулятор решил, что дополнительные облигации первого уровня Credit Suisse — или облигации AT1 — с номинальной стоимостью 17 миллиардов долларов будут оценены в ноль, что разозлило некоторых держателей долга, которые думали, что они будут лучше защищены.

Облигации дополнительного уровня 1 Credit Suisse резко упали в начале европейских торгов, при этом ряд выпусков, номинированных в долларах, предлагались по цене 2 цента за доллар, показали данные Tradeweb.



Падение акций швейцарских банков произошло на фоне и без того тяжелого для банков дня, когда инвесторы отмахнулись от обещаний ведущих центральных банков, данных в выходные, предоставить долларовую ликвидность для стабилизации финансовой системы.



В понедельник банковские операции Credit Suisse в основных офисах в Азии шли как обычно.



Денежно-кредитные органы в Сингапуре и Гонконге, где у Credit Suisse расположены крупные региональные офисы, отдельно заявили, что дела швейцарского банка продолжались без перерыва.



Есть также опасения по поводу того, что будет дальше в Credit Suisse и что это значит для инвесторов, клиентов и сотрудников.



В служебной записке для сотрудников Credit Suisse заявил, что после завершения поглощения клиенты по управлению активами могут захотеть рассмотреть возможность перевода некоторых активов в другой банк, если концентрация вызывает беспокойство.



Сделка также сделает UBS Switzerland единственным глобальным банком и швейцарскую экономику более зависимой от одного кредитора.



“Катастрофа Credit Suisse будет иметь серьезные последствия для других швейцарских финансовых учреждений. Общенациональная репутация благоразумного финансового управления, надежного регулирующего надзора и, откровенно говоря, несколько суровых и скучных в отношении инвестиций была стерта”, — сказал Октавио. Маренци, генеральный директор Opimas, в Вене.



