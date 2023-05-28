



4 километра в час. ТАМА 38 и скоростной трамвай задушили транспорт в Рамат-Гане

Согласно данным сайта Madlan, Рамат-Ган с огромным отрывом лидирует по количеству единиц жилья, добавленных в рамках проектов ТАМА 38. Три района в нем занимают верхние строчки в списке кварталов, в которых было построено больше всего единиц жилья. В районе Харузим было добавлено 754 единицы жилья. Чтобы проиллюстрировать, насколько это значительная прибавка, отметим, что всего в этом районе насчитывается 2 261 единица жилья. В районе Рамат Негба было построено 689 единиц жилья, а в районе Рамат Ицхак - 674 единицы.



Таль Копель, генеральный директор Madlan, говорит: "Обновление городов проводилось - и, к сожалению, все еще проводится без глубокого размышления муниципалитета о влиянии изменения облика района на инфраструктуру. Район, где 40 зданий подвергаются обновлению, на самом деле почти полностью меняет свой облик, но довольно часто инфраструктура остается позади".



По его словам, "в экстремальных случаях, таких как район Негба в Рамат-Гане, тот факт, что транспортная инфраструктура в районе практически не изменилась, но количество жителей и автомобилей в нем сильно увеличилось, влияет не только на пробки в самом районе, но и на соседние районы, которые также страдают от сильных пробок утром и вечером".



Тест, проведенный на данных компании waze, показывает, что утром на улице Аба Хиллель в Рамат-Гане (на участке Бялик-Каланиот) наблюдается интенсивное движение, а средняя скорость составляет 12 км/ч. На улице Иордан (Негба-Тиферет Исраэль) в городе наблюдается очень интенсивное движение по утрам, что объясняется получением разрешения на проведение инфраструктурных работ на строительство скоростного трамвая, в результате чего средняя скорость движения составляет 4 км/ч. На бульваре Йерушалаим (-Бен-Гурион) средняя скорость движения составила 11 км/ч. По этой же причине образовывается практически перманентная пробка на Алуф саде (Дерех-Таясим-Криницы).



Пробки на Алуф Саде и на пересечении с улицей Иордан приводят к тому, что на протяжении многих часов выезды из Тель-Авива, Гиватаима, Рамат-Гана на шоссе №4 практически заблокированы для движения транспорта - включая двухколесный.



В общественном транспорте ситуация не намного лучше. В Рамат-Гане действительно есть частые автобусные маршруты, но они не покрывают весь город, а приоритетных линий для общественного транспорта не хватает, поэтому автобусы застревают в пробках вместе с автомобилями.