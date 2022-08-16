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Жительница Нагарии ворвалась в дом к соседу и пыталась его зарезать
16.08.2022 17:17 Алина Груднева

Жительница Нагарии ворвалась в дом к соседу и пыталась его зарезать

Во вторник, 16 августа, Окружная прокуратура Хайфы передала в районный суд обвинительный акт о покушении на убийство в отношении 38-летней жительницы Нагарии.

 
Женщину подозревают в попытке убийства своего соседа. 
 
Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемая ворвалась в дом жертвы, порезала себе руки и шею и угрожала соседу убийством. 
 
Когда он к ней приблизился, она пыталась нанести ему удар ножом в верхнюю часть тела. Сосед увернулся и смог вместе с женой обезоружить напавшую. 
 
Женщину обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и проникновении.

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