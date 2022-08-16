



Жительница Нагарии ворвалась в дом к соседу и пыталась его зарезать

Во вторник, 16 августа, Окружная прокуратура Хайфы передала в районный суд обвинительный акт о покушении на убийство в отношении 38-летней жительницы Нагарии.

Женщину подозревают в попытке убийства своего соседа.

Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемая ворвалась в дом жертвы, порезала себе руки и шею и угрожала соседу убийством.

Когда он к ней приблизился, она пыталась нанести ему удар ножом в верхнюю часть тела. Сосед увернулся и смог вместе с женой обезоружить напавшую.

Женщину обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и проникновении.