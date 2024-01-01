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Землетрясения в Японии: возросло число жертв
01.01.2024 21:59 Алина Груднева

Землетрясения в Японии: возросло число жертв

В Японии в результате серии разрушительных землетрясений погибли как минимум четыр е человека.

За 12 часов было зарегистрировано более 100 землетрясений и афтершоков магнитудой от 2,6 до 7,6, большинство - в районе префектуры Исикава.

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Президент США Джо Байден объявил о готовности помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

"США и Японию, как близких союзников, объединяет глубокая дружба – наши сердца с японским народом в это трудное время", - сказал он.

Ранее жители префектуры были вынуждены эвакуироваться из-за предупреждения об угрозе цунами. Местный аэропорт объявил об отмене всех входящих и исходящих рейсов.

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