



Яффо: четверо задержанных за изнасилование умственно отсталой

Четверо жителей Яффо арестованы по подозрению в изнасиловании умственно отсталой 28-летней женщины.



Об этом сообщает "Маарив".



По данным полиции, троих арестовали еще вчера, 24 января. Сегодня срок их содержания под стражей был продлен на пять суток. Двое подозреваемых являются несовершеннолетними - 15 и 17 лет соответственно. Третьему задержанному 21 год.



Четвертого молодого человека в возрасте 18 лет арестовали 25 января. Завтра он предстанет перед судом, где будет обсуждаться вопрос о продлении его ареста.





