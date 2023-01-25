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Яффо: четверо задержанных за изнасилование умственно отсталой
25.01.2023 18:16 Алина Груднева

Яффо: четверо задержанных за изнасилование умственно отсталой

Четверо жителей Яффо арестованы по подозрению в изнасиловании умственно отсталой 28-летней женщины. 

Об этом сообщает "Маарив".

По данным полиции, троих арестовали еще вчера, 24 января. Сегодня срок их содержания под стражей был продлен на пять суток. Двое подозреваемых являются несовершеннолетними - 15 и 17 лет соответственно. Третьему задержанному 21 год.

Четвертого молодого человека в возрасте 18 лет арестовали 25 января. Завтра он предстанет перед судом, где будет обсуждаться вопрос о продлении его ареста.


 

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