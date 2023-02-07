



"Я убила Соню": 11-летняя девочка нанесла 100 ножевых ранений однокласснице

В лицее №10 в пригороде Москвы Химки произошла трагедия. 11-летняя девочка повздорила с одноклассницей и нанесла ей сто ножевых ранений.



Школьница взяла из дома кухонный нож, после чего подкараулила вою жертву в туалете и там напала на нее. После этого пятиклассница вернулась в класс на урок и спокойно сказала: "Я убила Соню".



Сейчас врачи пытаются спасти жизнь пострадавшей девочки. В лицее работают криминалисты и следователи.



Родители нападавшей школьницы характеризуют свою дочь как доброго и спокойного подростка. Она ни с кем не ссорилась, увлекалась капоэйрой. Зачем ей понадобилось убивать одноклассницу, сейчас выясняют специалисты.



Есть версия, что конфликт вспыхнул из-за мальчика, который понравился обеим ученицам. В ходе расследования всплыли и другие детали. Так, нападавшая якобы хотела подружиться с Соней, но та отказалась.



Месть она задумала ночью, написав об этом подружке. В сообщении она рассказала, что убьет Соню и отправится в колонию, но подружка не восприняла это всерьез и никому не рассказала о сообщении.