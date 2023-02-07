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"Я убила Соню": 11-летняя девочка нанесла 100 ножевых ранений однокласснице
07.02.2023 18:54 Евгения Маркова

"Я убила Соню": 11-летняя девочка нанесла 100 ножевых ранений однокласснице

В лицее №10 в пригороде Москвы Химки произошла трагедия. 11-летняя девочка повздорила с одноклассницей и нанесла ей сто ножевых ранений.

Школьница взяла из дома кухонный нож, после чего подкараулила вою жертву в туалете и там напала на нее. После этого пятиклассница вернулась в класс на урок и спокойно сказала: "Я убила Соню".

Сейчас врачи пытаются спасти жизнь пострадавшей девочки. В лицее работают криминалисты и следователи.

Родители нападавшей школьницы характеризуют свою дочь как доброго и спокойного подростка. Она ни с кем не ссорилась, увлекалась капоэйрой. Зачем ей понадобилось убивать одноклассницу, сейчас выясняют специалисты.

Есть версия, что конфликт вспыхнул из-за мальчика, который понравился обеим ученицам. В ходе расследования всплыли и другие детали. Так, нападавшая якобы хотела подружиться с Соней, но та отказалась.

Месть она задумала ночью, написав об этом подружке. В сообщении она рассказала, что убьет Соню и отправится в колонию, но подружка не восприняла это всерьез и никому не рассказала о сообщении. 

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