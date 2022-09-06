



Я рада, что дочь умерла. Шокирующие признания жертвы изнасилований родителями

Девушка с севера Израиля, которую на протяжении 13 лет насиловали родители дала интервью порталу walla.



Дело расследовали шесть лет, закрывали, возвращали на доследование - и только благодаря настойчивости жертвы, и “золотой улике” сохранившейся в записях больниц удалось доказать вину отца. Сотрудник больницы сохранил данные анализов ДНК девочки-младенца, родившейся у жертвы после изнасилований отцом. Девочка позднее умерла. ДНК доказали, что ее отцом был подозреваемый.



Девушка рассказала о том, что ее отец был бандитом и наркоманом, наводившим ужас на жену и детей: наш дом был домом нищеты и ужаса, иногда бывало так, что есть было нечего, кроме хлеба и маргарина. наркотикам всегда нужны деньги. Отец иногда посылал меня спать с мужчинами, чтобы я принесла ему денег. он также иногда посылал мать. Мы все знали, зачем она прихорашивается по вечерам, чтобы уйти на всю ночь”.



Девушка говорит, что в этот период постоянно и много использовала наркотики и алкоголь и “только это помогло мне выжить и перенести все эти ужасы”



Девушка говорит: "Моя мать была забитой женщиной, у нее не было никакого контроля над ним. Однажды он пришел и сказал, что хочет ребенка от меня. Это не обсуждалось, это был факт. Не было никакого разговора об аборте. Моя мать сказала: нет это слишком опасно”.



Рождение ребенка стало катастрофой: “С того момента, как родилась дочь мне практически не разрешали ее видеть. Она все время была в реанимации. Моя жизнь превратилась в ад, у нее были врожденные дефекты, которые стали причиной смерти. Ребенок от собственного отца рождается со множеством проблем. Я честно признаюсь - я рада , что она не выжила. Это спасло ее от жизни, зависящей от медицинских приборов. Еда поступала ей в желудок по трубке. Я страдала после ее смерти, и он тоже, но ничего нельзя было сделать, это та цена которую я заплатила и продолжаю платить”.



В 30 лет девушка нашла в себе мужество обратиться в полицию. Она говорит: “На самом деле они все знали. Когда было расследование против него по делу о наркотиках я дала показания, и, кроме прочего рассказала о том, что он меня трогает - но это никого не интересовало. Им нужны были наркотики, а не изнасилования. Я думаю. что многие подозревали - но никто не вмешался, ни родственники. ни соседи, ни друзья. Мать спала с нами в одной кровати. Иногда она участвовал в этом, иногда нет Почему она мне не помогла? Как мать она мир должна была перевернуть, чтобы это остановить”.





