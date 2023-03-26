



Взрыв в Тульской области: в центре города образовалась воронка

В Тульской области на одной из улиц города Киреевска произошел взрыв, источник неизвестен. В результате происшествия два человека получили осколочные ранения, сообщила ТАСС в воскресенье представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).



"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города - на улице Дорожников, 29", - сказала она.



В результате взрыва повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки, сообщила представитель ЕДДС.



"Три многоквартирных дома повреждены после взрыва, выбиты стекла. Также повреждены четыре хозпостройки", - сказала она.



Она добавила, что источник взрыва неизвестен.



Пресс-служба властей Тульской области заявила, что угрозы безопасности населения и инфраструктуре Киреевска после взрыва нет. Там же подтвердили информацию о двух пострадавших. Они получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, также на месте ЧП работают оперативные службы, место взрыва оцеплено.



По данным властей, по поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия. "Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении.



"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.





