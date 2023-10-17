



Взрыв в больнице в Газе - результат неудачного запуска ХАМАСа

Армия обороны Израиля не наносила авиаудары в районе, где прогремел взрыв в больнице Аль-Мамадани в центре города Газа.



По последним данным, туда угодила неудачно запущенная ракета террористов, которые в тот момент осуществляли массированный обстрел центра и юга Израиля.



ХАМАС сразу же обвинил во взрыве Израиль, цинично обвинив ЦАХАЛ в "резне". Однако в Армии обороны Израиля обвинения в свой адрес отрицают.



По оценкам местного минздрава, подконтрольного ХАМАСу, в результате происшествия погибли 200-300 человек. Точное количество пока что неизвестно. Также в сети опубликованы кадры с места взрыва.



Судя по видео, распространяемым в соцсетях, по больнице прилетела ракета, после чего раздался мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.

