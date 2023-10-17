



В Газе утверждают, что в больнице убиты 200 человек

В Газе поступают сообщения об авиаударе по больнице Аль-Маимани в центре города Газа.



Палестинское министерство здравоохранения сообщает, что погибло не менее 200 человек, однако в других палестинских сообщениях говорится лишь о десятках погибших. из района сектора



Другие палестинские сообщения утверждают, что речь идет лишь о десятках погибших и раненых, а не о сотнях. На данный момент источник взрыва остается неясным. ЦАХАЛ выясняет, был ли это взрыв в лаборатории взрывчатки или неудачная попытка запустить ракету дальнего радиуса действия из сектора Газа.



