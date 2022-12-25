



Взрыв бензовоза в ЮАР: возросло число жертв

По меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения в результате взрыва огромного бензовоза возле больницы к востоку от Йоханнесбурга, пишет ВВС



Судя по всему, грузовик, перевозивший сжиженный газ, застрял под низким мостом в субботу утром в городе Боксбург, примерно в 100 метрах от Мемориальной больницы Тамбо.



Пациентов эвакуировали из больницы после того, как в результате взрыва обрушилась часть крыши.

Call me a conspiracy theorist ne, kodwa ibheke nje, God is not happy with us, first the drowning at Juskei, then the freak wave in Durban, now the Boksburg explosion, same hospital that is supposed to treat victims, also took a blow... Umhlaba uyabhubha. pic.twitter.com/DRPWc4Mati — Precious Dlomo (@WamuhlePrecious) December 24, 2022

In this six-second footage, it clearly demonstrates the extent of the gas tanker explosion and the casualties that will likely have occurred as a result of today's #Boksburg explosion.#SouthAfrica #Gauteng #Tambo pic.twitter.com/TDpTCvYq7T — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

The #BoksburgExplosion💔💔💔

Those pictures are traumatising…😭Condolences to families of the firefighters and civilians who have lost their lives in this tragedy. pic.twitter.com/byQYdj7dKh — 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐚𝐢 (@Brown_Mushai) December 24, 2022

"По всей видимости, бензовоз проехал под мостом метро и застрял там, а из-за трения загорелся», — заявил представитель экстренных служб Уильям Нтлади.Когда пожарные пытались потушить пламя, произошел второй мощный взрыв, который уничтожил пожарную машину и два автомобиля.Есть опасения, что число погибших может возрасти, поскольку 19 человек находятся в критическом состоянии, а 15 других находятся в стабильном состоянии, но серьезно ранены.