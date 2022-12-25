Взрыв бензовоза в ЮАР: возросло число жертв
По меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения в результате взрыва огромного бензовоза возле больницы к востоку от Йоханнесбурга, пишет ВВС
Судя по всему, грузовик, перевозивший сжиженный газ, застрял под низким мостом в субботу утром в городе Боксбург, примерно в 100 метрах от Мемориальной больницы Тамбо.
Пациентов эвакуировали из больницы после того, как в результате взрыва обрушилась часть крыши.
"По всей видимости, бензовоз проехал под мостом метро и застрял там, а из-за трения загорелся», — заявил представитель экстренных служб Уильям Нтлади.
Когда пожарные пытались потушить пламя, произошел второй мощный взрыв, который уничтожил пожарную машину и два автомобиля.
Есть опасения, что число погибших может возрасти, поскольку 19 человек находятся в критическом состоянии, а 15 других находятся в стабильном состоянии, но серьезно ранены.