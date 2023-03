Возле Рима столкнулись два военных самолета: пилоты погибли

В Италии во время учений столкнулись два военных самолета Siai Marchetti 208. Инцидент произошел возле Рима, когда машины совершали тренировочный полет над жилыми районами коммуны Гвидония-Монтечельо.



Оба пилота погибли. Один из самолетов упал между домами и врезался в автомобиль, а другой разбился на лугу.

#Italy: Two SIAI-Marchetti S-208M light military planes of the Italian Air Force collided in the air during a training flight over Guidonia today. Two pilots perished.



One of the planes crashed in the field, the second - in the residential area. pic.twitter.com/Fju1ZLcTUB