



В Японии из-за угроз оползней эвакуируют два города

Власти префектуры Сидзуока на востоке главного острова Японии Хонсю издали распоряжение об эвакуации жителей двух городов, более 380 тысяч человек, где в результате принесенных тайфуном "Лан" сильных ливней критически вырос риск оползней. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает портал NHK.



Западные регионы Японии также страдают обильными дождями и сильным ветром. Так, в городе Тоттори, административном центре одноименной западной префектуры, с обеда понедельника до утра среды зафиксировало более 500 миллиметров осадков, что втрое превышает обычное количество осадков в этом регионе за весь август.



Японское метеорологическое агентство сообщает, что "Лан" двигается с севера на северо-восток над Японским морем со скоростью 20 километров в час.



Синоптики прогнозируют, что он продолжит движение на север и, кроме прочего, повлечет за собой высокие волны в морях у восточного и западного побережья Японии.



Местные власти призывают жителей оставаться бдительными по поводу оползней, наводнений в низменных районах, разлива рек, молний и торнадо.

