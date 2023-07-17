



В Японии дельфины напали на отдыхающих

В Японии в воскресенье, 16 июля, пострадали четверо пловцов в результате нападения дельфинов, сообщает BBC.



По словам местных чиновников, утром в воскресенье дельфин протаранил 60-летнего мужчину в нескольких метрах от пляжа Суйшохама в городе Михама, префектура Фукуи, в результате чего он получил перелом ребра и укусы рук.



Еще один мужчина, в возрасте 40 лет, получил укусы руки или атаки дельфинов на популярном пляже в то же утро.



Позже в тот же день млекопитающие травмировали еще двух пловцов.



По словам полицейских, в этом году на Фукуе зафиксировано уже шесть подобных атак.



На пляже были установлены знаки, призывающие пловцов избегать приближения к млекопитающим и не прикасаться к ним.



Ученые предполагают, что дикие дельфины-афалины считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом", и они нашли доказательства того, что это нарушает их поведение.









