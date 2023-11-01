



В Японии арестован стрелок, удерживавший заложников

По сообщениям местных СМИ, арестован стрелок, который в течение нескольких часов баррикадировался с заложниками в почтовом отделении Японии.



Во вторник днем по местному времени в городе Вараби он захватил в плен двух женщин.



Одна из них была позже освобождена, а вторую удалось освободить после того, как на место происшествия прибыла полиция и задержала подозреваемого, сообщила государственная телекомпания NHK.



Обе женщины, как сообщается, не пострадали. Мотив нападения неясен.



Предполагается, что стрелок, которому, по некоторым данным, около 80 лет, также причастен к стрельбе в близлежащей больнице Toda Chuo General Hospital, произошедшей ранее в тот же день.



В результате нападения были ранены два человека - врач и пожилой пациент. Предполагается, что их ранения не представляют опасности для жизни.



