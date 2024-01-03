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В Вильнюсе вспыхнул жилой дом после взрывов
03.01.2024 06:44 Алина Груднева

В Вильнюсе вспыхнул жилой дом после взрывов

Во вторник, 2 января, в Вильнюсе вспыхнул многоквартирный жилой дом после того, как прогремело несколько взрывов.

По данным литовской газеты Lietuvos rytas, об этом сообщила представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. 

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Очевидцы сообщают, что взрывы в доме были слышны за километр от места происшествия. После этого вспыхнул пожар, огонь охватил несколько квартир на двух этажах. 

"Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы", - сообщила Зданявичене.

По ее словам, часть жильцов была эвакуирована. Есть повреждения конструкции. Причина происшествия устанавливается.

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