



В Вильнюсе вспыхнул жилой дом после взрывов

Во вторник, 2 января, в Вильнюсе вспыхнул многоквартирный жилой дом после того, как прогремело несколько взрывов.



По данным литовской газеты Lietuvos rytas, об этом сообщила представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Очевидцы сообщают, что взрывы в доме были слышны за километр от места происшествия. После этого вспыхнул пожар, огонь охватил несколько квартир на двух этажах.



"Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы", - сообщила Зданявичене.



По ее словам, часть жильцов была эвакуирована. Есть повреждения конструкции. Причина происшествия устанавливается.