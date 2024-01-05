



В Техасе отец и сын арестованы по делу об убийстве беременной женщины и ее парня

Отцу и сыну в Техасе предъявлены обвинения в убийстве 18-летней беременной женщины, пропавшей перед Рождеством, и ее парня, который, по словам властей, был смертельно ранен в голову, после чего его тела были перевезены и обнаружены несколько дней спустя в машине.



Аресты были произведены более чем через неделю после того, как тела 18-летней Саваны Николь Сото и 22-летнего Мэтью Герры были найдены на парковке жилого комплекса в Сан-Антонио.



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Сержант полиции Сан-Антонио Вашингтон Москосо сообщил журналистам, что их смерть, по-видимому, стала результатом сделки с наркотиками, но не стал уточнять подробности.

