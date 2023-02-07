



В Сирии из тюрьмы, в которой содержались члены ISIS, сбежали заключенные

По меньшей мере 20 заключенных в понедельник сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии, в которой содержатся в основном члены группировки “Исламское государство” ISIS.



Тюрьма военной полиции в городе Раджо недалеко от турецкой границы содержит около 2000 заключенных, около 1300 из которых подозреваются в принадлежности к боевикам ISIS. В тюрьме также содержатся боевики курдских сил.



“После того, как произошло землетрясение, Раджо пострадал, заключенные начали бунтовать и взяли под свой контроль часть тюрьмы”, – сообщил сотрудник тюрьмы Раджо. “Около 20 заключенных, предположительно боевиков ISIS бежали.



Базирующаяся в Великобритании Сирийская организация по правам человека заявила, что не может проверить, сбежали ли заключенные, но подтвердила факт мятежа.



Также сообщается, что шесть членов возглавляемых курдами сил безопасности, которые контролируют этот район, были убиты в ходе сорванного штурма .