



В Севастополе россияне сбили свой Су-27, – СМИ

В Севастополе российские военные сбили собственный самолет, который взлетал с аэродрома "Бельбек". Произошло это в четверг, 28 марта.



Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", публикуя видео с места событий и утверждая, что речь идет о Су-27 стоимостью от 30 млн долл.



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На одном из роликов видно, как охваченный пламенем самолет стремительно падает на землю. На другом – виден раскрытый парашют. Пилоту удалось катапультироваться.



Информацию о том, что в море упал военный самолет, уже подтвердил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев.



"Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя в 200 метрах от берега. Его жизни ничего не угрожает", – утверждает представитель оккупационной "власти".



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