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В российском Владимире пытались поджечь здание правительства
13.04.2024 17:07 Алина Груднева

В российском Владимире пытались поджечь здание правительства

Днем, 13 апреля, в российском городе Владимир неизвестный попытался поджечь здание регионального правительства.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Уточняется, что мужчина бросил в админздание бутылку с "коктейлем Молотова".

По предварительным данным, одна из бутылок угодила в окно, но не разбила стекло, упав возле здания на землю.

На этом россиянин не остановился. По предварительным данным, в здание правительства он бросил в общей сложности три бутылки с зажигательной смесью, и еще одну - в припаркованный рядом автомобиль. В итоге, мужчину задержали. Никто не пострадал.
 

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