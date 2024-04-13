



В российском Владимире пытались поджечь здание правительства

Днем, 13 апреля, в российском городе Владимир неизвестный попытался поджечь здание регионального правительства.



Об этом сообщили российские СМИ.



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Уточняется, что мужчина бросил в админздание бутылку с "коктейлем Молотова".



По предварительным данным, одна из бутылок угодила в окно, но не разбила стекло, упав возле здания на землю.



На этом россиянин не остановился. По предварительным данным, в здание правительства он бросил в общей сложности три бутылки с зажигательной смесью, и еще одну - в припаркованный рядом автомобиль. В итоге, мужчину задержали. Никто не пострадал.

