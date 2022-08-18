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В Польше задержали российского шпиона
18.08.2022 11:39 Александр Юзовский

В Польше задержали российского шпиона

В Польше был задержан российский шпион, который планировал передать спецслужбам секретные военные документы, о чем сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Согласно информации, задержанный намеревался передать российским спецслужбам большой объем информации, в том числе конфиденциальные данные по обороноспособности страны

"Собранные доказательства говорят о том, что подозреваемый с использованием личных связей собирался передать представителю российской разведки сведения, касающиеся обороны и безопасности. Подозреваемый был готов на долгосрочное сотрудничество", — рассказал пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчиньский.

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