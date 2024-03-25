



В Польше предупредили об угрозе ракет РФ из-за обстрелов Украины

В Польшу продолжат залетать ракеты, запущенные Россией по Украине, пока продолжается война.



По данным информагентства PAP, такое предупреждение озвучил спикер Сейма Шимон Головня.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", - сказал он.



По словам Головни, необходимо совершенствовать работу систем и сил ПВО.



"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", - подчеркнул он, говоря о проникновении ракеты 24 марта.