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В Польше предупредили об угрозе ракет РФ из-за обстрелов Украины
25.03.2024 08:25 Алина Груднева

В Польше предупредили об угрозе ракет РФ из-за обстрелов Украины

В Польшу продолжат залетать ракеты, запущенные Россией по Украине, пока продолжается война.

По данным информагентства PAP, такое предупреждение озвучил спикер Сейма Шимон Головня.

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"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", - сказал он.

По словам Головни, необходимо совершенствовать работу систем и сил ПВО.

"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", - подчеркнул он, говоря о проникновении ракеты 24 марта.

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