



В ООН ответили на призыв по поводу ситуации в Судане

Совет ООН по правам человека согласился провести заседание для изучения "влияния боев в Судане на права человека".



Соответствующее решение было принято в ответ на запрос 52-х стран.



Ожидается, что заседание, хоть и не экстренное, как запрашивали государства, будет проведено на следующей неделе.



Письмо главе СПЧ ООН отправила группа стран, возглавляемая США, Великобританией, Германией и Норвегией.



Как сообщалось ранее, они призвали изучить вопросы насилия со стороны суданской армии и "сил быстрого реагирования" в отношении мирных жителей.

