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В ООН ответили на призыв по поводу ситуации в Судане
05.05.2023 21:35 Алина Груднева

В ООН ответили на призыв по поводу ситуации в Судане

Совет ООН по правам человека согласился провести заседание для изучения "влияния боев в Судане на права человека".

Соответствующее решение было принято в ответ на запрос 52-х стран.

Ожидается, что заседание, хоть и не экстренное, как запрашивали государства, будет проведено на следующей неделе.

Письмо главе СПЧ ООН отправила группа стран, возглавляемая США, Великобританией, Германией и Норвегией.

Как сообщалось ранее, они призвали изучить вопросы насилия со стороны суданской армии и "сил быстрого реагирования" в отношении мирных жителей.
 

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