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От ООН требуют экстренного созыва СПЧ из-за ситуации в Судане
05.05.2023 18:21 Алина Груднева

От ООН требуют экстренного созыва СПЧ из-за ситуации в Судане

Группа стран призвала к экстренному созыву Совета ООН по правам человека из-за ситуации в охваченном боями Судане.

Документ подписали, в том числе, США, Великобритания, Германия и Норвегия.

Письмо с призывом изучить случаи насилия в Судане было направлено президенту СПЧ ООН.

Напомним, кровопролитные бои в стране между армией и "силами быстрого реагирования" начались около трех недель назад. В результате, многие жители покинули свои дома, зарубежные дипломаты были эвакуированы, а убиты были сотни людей.
 

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