От ООН требуют экстренного созыва СПЧ из-за ситуации в Судане
Группа стран призвала к экстренному созыву Совета ООН по правам человека из-за ситуации в охваченном боями Судане.
Документ подписали, в том числе, США, Великобритания, Германия и Норвегия.
Письмо с призывом изучить случаи насилия в Судане было направлено президенту СПЧ ООН.
Напомним, кровопролитные бои в стране между армией и "силами быстрого реагирования" начались около трех недель назад. В результате, многие жители покинули свои дома, зарубежные дипломаты были эвакуированы, а убиты были сотни людей.