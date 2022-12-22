



В Ливане установили личности напавших на миротворцев UNIFIL



В Ливане установили личности подозреваемых в убийстве ливанского солдата, находящегося в стране в составе миротворческой миссии UNIFIL.



Об этом сообщает AFP.



15 декабря рядовой Шон Руни был убит, а трое других солдат были ранены, когда их автомобиль подвергся нападению недалеко от деревни Аль-Акбия на юге Ливана.



"Следствию удалось установить подозреваемых, но до сих пор ни один из них не был арестован, и службы безопасности все еще разыскивают их", — сказал источник



Уточняется, что автомобиль миротворческих сил обстреляли как минимум два человека. По словам источника, нападение было преднамеренным. На колонной миротворцев ООН следовала машина с вооруженными людьми. Между тем, представители "Хизбаллы" заверяются, что убийство не было преднамеренным.

