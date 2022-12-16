



Расстрел миротворцев UNIFIL в Ливане оброс новыми подробностями

Ливанская армия параллельно с "Хизбаллой" расследуют инцидент на юге страны, в результате которого один миротворец UNIFIL из Ирландии погиб, еще несколько получили ранения.

По данным газеты "Аль-Ахбар", ливанская террористическая организация отрицает свою причастность к расстрелу колонны миротворцев.

Члены "Хизбаллы" 15 декабря арестовали нескольких боевиков, присутствовавших на месте инцидента в Аль-Акабии, и доставили их на допрос.

По словам источников, два бронетранспортера UNIFIL выехали в аэропорт Бейрута, но якобы отклонились от обычного маршрута по международной трассе и направились на проселочную дорогу в деревне Аль-Акабия.

Жители села заметили машины, заблокировали их и потребовали вернуться на международную трассу. Транспортные средства попытались продолжить путь, из-за чего по ним был открыт огонь. Один автомобиль перевернулся.