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Стрельба на юге Ливана: один миротворец UNIFIL погиб, трое ранены
15.12.2022 12:01 Алина Груднева

Стрельба на юге Ливана: один миротворец UNIFIL погиб, трое ранены

В результате перестрелки на юге Ливана погиб миротворец UNIFIL, еще трое получили ранения.

 
Информацию об инциденте со стрельбой подтвердил министр обороны Ирландии.
 
По его словам, колонна с миротворцами подверглась нападению, когда перевозила восемь солдат.
 
"Семья убитого была уведомлена ночью. Он является первым ирландским солдатом, погибшим в ходе миротворческой миссии за два десятилетия", - сказал министр обороны.
 
В МИД Ливана осудили инцидент и подчеркнули важность поддержания безопасности миротворцев ООН, действующих в стране.

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