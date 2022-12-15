



Стрельба на юге Ливана: один миротворец UNIFIL погиб, трое ранены

В результате перестрелки на юге Ливана погиб миротворец UNIFIL, еще трое получили ранения.

Информацию об инциденте со стрельбой подтвердил министр обороны Ирландии.

По его словам, колонна с миротворцами подверглась нападению, когда перевозила восемь солдат.

"Семья убитого была уведомлена ночью. Он является первым ирландским солдатом, погибшим в ходе миротворческой миссии за два десятилетия", - сказал министр обороны.

В МИД Ливана осудили инцидент и подчеркнули важность поддержания безопасности миротворцев ООН, действующих в стране.