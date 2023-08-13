



В Колумбии отца детей, выживших в авиакатастрофе, обвиняют в cексуальном насилии

В субботу колумбийские прокуроры предъявили обвинения в сексуальном насилии отцу двух из четырех детей, выживших в авиакатастрофе, произошедшей в мае в районе Амазонки, сообщает Reuters.



Небольшой самолет, на котором они летели, упал, в результате чего погибли их мать и еще двое взрослых.



В своем заявлении прокуроры обвинили Мануэля Раноке в сексуальном насилии над своей 13-летней приемной дочерью, которая, по общему мнению, обеспечила выживание себе и своим младшим братьям и сестрам в Амазонии после авиакатасрофы.



Раноке, арестованный в пятницу, обвиняется в насилии над своей приемной дочерью с 10-летнего возраста, говорится в заявлении.



В субботу агентству Reuters не удалось связаться с Раноке или его адвокатом, чтобы запросить комментарии.



Дети в возрасте от 1 до 13 лет находятся на попечении колумбийского института социального обеспечения семьи, где, по утверждению прокуроров, и возникли первые подозрения в жестоком обращении с ними.