



В Колумбии четверо детей после авиакатастрофы провели больше 2 недель в джунглях

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, находившихся на борту самолета Cessna 206, потерпевшего крушение 1 мая. Их в течение 16 дней искали местные военные.



“Мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны”, – написал президент Колумбии Густаво Петро в своем Twitter. Об этом пишет издание El Tiempo.



Самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Через 370 часов поисков было найдено место авиакатастрофы. На борту находилось тело пилота, позже удалось опознать еще два тела – второго пилота и матери детей.



Однако, четырех детей женщины в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев нигде не было. Это давало надежду, что дети живы, и, к счастью, она оправдалась.

На данный момент дети в безопасности. То, что они не погибли в джунглях, где водятся опасные животные – настоящее чудо.