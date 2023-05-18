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В Колумбии четверо детей после авиакатастрофы провели больше 2 недель в джунглях
18.05.2023 21:28 Наталья Богинская

В Колумбии четверо детей после авиакатастрофы провели больше 2 недель в джунглях

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, находившихся на борту самолета Cessna 206, потерпевшего крушение 1 мая. Их в течение 16 дней искали местные военные.

“Мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны”, – написал президент Колумбии Густаво Петро в своем Twitter. Об этом пишет издание El Tiempo.

Самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Через 370 часов поисков было найдено место авиакатастрофы. На борту находилось тело пилота, позже удалось опознать еще два тела – второго пилота и матери детей.

Однако, четырех детей женщины в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев нигде не было. Это давало надежду, что дети живы, и, к счастью, она оправдалась. 
На данный момент дети в безопасности. То, что они не погибли в джунглях, где водятся опасные животные – настоящее чудо.

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