



В Киеве опровергли слухи о захвате в Судане украинских заложников

Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию о том, что в Судане в результате боевых действий были захвачены украинские заложники.



Соответствующие данные изданию "РБК-Украина" предоставил спикер МИД Олег Николенко.



"Информация о захвате украинских заложников не подтверждена", - отметил он.



Николенко подтвердил, что в международном аэропорту Хартума были члены украинского авиационного экипажа. По его словам, людей удалось вывезти в относительно безопасное место.



"О них заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", - добавил он.

