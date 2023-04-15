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В Киеве опровергли слухи о захвате в Судане украинских заложников
15.04.2023 18:40 Алина Груднева

В Киеве опровергли слухи о захвате в Судане украинских заложников

Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию о том, что в Судане в результате боевых действий были захвачены украинские заложники.

Соответствующие данные изданию "РБК-Украина" предоставил спикер МИД Олег Николенко.

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждена", - отметил он.

Николенко подтвердил, что в международном аэропорту Хартума были члены украинского авиационного экипажа. По его словам, людей удалось вывезти в относительно безопасное место.

"О них заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", - добавил он.
 

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