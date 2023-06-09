



В Казахстане лесной пожар распространился на 30 тысяч гектаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщило в пятницу, что лесной пожар в Национальном заповеднике Семей-Орманы охватил площадь 30 000 га, сообщает УНН.



В сообщении ведомства говорится, что к тушению пожара привлечено более 600 человек личного состава, шесть вертолетов и 168 единиц техники.



Жителей трех сел Абадского района эвакуировали, а полиция организовала патрулирование в этом районе для предотвращения мародерства.



В регионе объявили режим ЧС местного масштаба природного характера.



Лесные пожары произошли из-за сухой и жаркой погоды, сложившейся в последние дни в северных регионах Казахстана.

