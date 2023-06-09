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В Казахстане лесной пожар распространился на 30 тысяч гектаров
09.06.2023 19:16 Ирина Демьянова

В Казахстане лесной пожар распространился на 30 тысяч гектаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщило в пятницу, что лесной пожар в Национальном заповеднике Семей-Орманы охватил площадь 30 000 га, сообщает УНН.

В сообщении ведомства говорится, что к тушению пожара привлечено более 600 человек личного состава, шесть вертолетов и 168 единиц техники.

Жителей трех сел Абадского района эвакуировали, а полиция организовала патрулирование в этом районе для предотвращения мародерства.

В регионе объявили режим ЧС местного масштаба природного характера.

Лесные пожары произошли из-за сухой и жаркой погоды, сложившейся в последние дни в северных регионах Казахстана.
 

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