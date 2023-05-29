



В Италии затонул туристический катер: на борту были израильтяне

По меньшей мере два человека погибли и два пропали без вести после того, как лодка с более чем 20 пассажирами, включая туристов, затонула из-за сильного ветра на озере Маджоре на севере Италии. Об этом сообщает ВВС.



По имеющимся данным, на борту были израильтяне и судьба их пока неизвестна. Судно перевернулось в воскресенье вечером, 28 мая, между городами Сесто-Календе и Арона, сообщили итальянские СМИ. Пожарная служба Италии сообщила, что 19 человек уже находятся в безопасности, поиски пропавших без вести продолжаются.



Аттилио Фонтана, президент региона Ломбардия, заявил, что “очень серьезный инцидент” произошел из-за плохой погоды.



16-метровая лодка была арендована туристами и перевозила 25 человек, которые праздновали день рождения, когда судно перевернулось и вскоре затонуло. Все пассажиры и экипаж очутились в воде, но многие доплыли до берега или были спасены другими лодками, сообщают другие итальянские СМИ. Водолазы-спасатели и вертолет были вызваны на поиски пропавших, на место прибыли несколько машин скорой помощи и санитарная авиация.



Озеро Маджоре, расположенное на южной стороне Альп, находится на территории Италии и Швейцарии и является популярным местом у туристов.

В последние дни в этом районе наблюдалась плохая погода, а метеорологическая служба Италии выпустила штормовое предупреждение.