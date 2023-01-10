



В Иране бельгийца приговорили к 40 годам тюрьмы и порке

Власти Ирана приговорили бельгийского работника гуманитарной организации к 40 годам тюрьмы и 74 ударам плетью за шпионаж.



По данным местных СМИ, такое решение суд принял на закрытом заседании.



В частности, 41-летний Оливье Вандекастиле приговорен к 12,5 годам тюрьмы за шпионаж, 12,5 годам за сотрудничество с враждебными правительствами и 12,5 годам за отмывание денег.



Кроме того, бельгийца оштрафовали на миллион долларов и приговорили к 2,5 годам заключения за контрабанду иностранной валюты. Неясно, связаны ли обвинения с антиправительственными протестами.