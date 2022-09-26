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В Германии предложили "подтереться" ложью Путина
26.09.2022 16:05 Алина Груднева

В Германии предложили "подтереться" ложью Путина

Министр сельского хозяйства Джем Оздемир предложили "подтереться" ложью президента РФ Владимира Путина относительно использования украинского зерна.

 
По данным Spiegel, он пояснил, что речь идет о заявлениях Кремля о том, что украинское зерно не поступает в нуждающиеся страны.
 
"Это такая же правда, как и все другие заявления Владимира Путина. Вы можете использовать их как туалетную бумагу. Мы перевезли гораздо больше, чем кто-либо мог предположить в начале. Хорошо также, что маршрут через Черное море теперь открыт. Помощь была перевезена, например, в Эфиопию и Сомали", - подчеркнул Оздемир.

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