



В европейских странах готовили теракты: задержаны несколько исламистов

Исламисты готовили серию терактов в австрийских, немецких и испанских церквях во время рождественских богослужений.



По данным агентств DPA и Bild, атаки готовились в Кельне, Мадриде и Вене.



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Спецслужбы не исключают, что теракты готовила "Исламское государство - Хорасан", или как ее еще называют "Вилаят Хорасан". Эта группировка, связанная с талибами, появилась в 2014 году. Правоохранители задержали в Австрии несколько подозреваемых. По данным Bild, также вероятно, что аресты были проведены и в Германии.



"В связи с тем, что террористы по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия в этом контексте, особенно 24 декабря, органы безопасности усилили соответствующие защитные меры в общественных местах Вены и федеральных земель", – сказано в материале.