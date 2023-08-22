



В еще одном городе России выявлен очаг сибирской язвы

Во вторник, 22 августа, в российском Воронеже выявили очередной очаг сибирской язвы.



Местные СМИ со ссылкой на указ губернатора региона Александра Гусева сообщают о том, что он оказался в холодильных камерах нежилого помещения.



"Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Торс", - сказано в указе.



Уточняется, что на улицах в радиусе пяти километров от очага введен карантин. Накануне в СМИ появилась информация о первом случае заражения в Воронежской области, в связи с чем в Панинском районе был введен режим ЧС.



Что примечательно, в июле у нескольких жителей Тувы тоже был подтвержден диагноз "сибирская язва". Они участвовали в забое коня и обработке его туши для сдачи мяса.