



В Дубае назвали имена 8 израильтян, арестованных по делу о смерти соотечественни

Полиция Дубая назвала имена восьми граждан Израиля, арестованных в связи со смертельным нападением на соотечественника в среду вечером.



В четверг полиция назвала имя погибшего - Гассан Шамсии, 33 года, сообщает Thenationalnews.



Подозреваемые: Хасан Яджури, Самех Рубаи, Салим Рабиа, Махмуд Рабиа, Тал Зислер, Рани Куиш, Абдулла Джохар и Махмуд Эльшейх.



Полиция заявила, что инцидент произошел из-за семейного спора с участием сторон, который связан с убийством 24-летнего мужчины из Израиля 6 мая.



"Восемь подозреваемых, участвовавших в нападении, прибыли из одной из европейских стран с целью туризма и шопинга", - говорится в заявлении полиции Дубая.



"Они прогуливались в районе Бизнес-Бэй в Дубае, когда столкнулись с жертвой в кафе, что привело к конфронтации и взаимному нападению, которое в итоге привело к смерти жертвы из-за использования острого инструмента", - сказано в заявлении полиции.



Полиция Дубая опубликовала имена и изображения восьми мужчин в социальных сетях.



Полиция сообщила, что подозреваемые были переданы в прокуратуру Дубая.



"Полиция стремится обеспечить высочайший уровень безопасности в эмирате и привлечь преступников к ответственности", — сказал генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри, главнокомандующий полицией Дубая.