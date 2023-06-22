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В Беларуси рухнул военный вертолет
22.06.2023 15:30 Алина Груднева

В Беларуси рухнул военный вертолет

В Беларуси, под Ивацевичами, 22 июня рухнул военный вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Telegram-канал "МотолькоПомоги", это произошло возле трассы М1.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. По предварительным данным, все члены экипажа получили ранения. Сколько именно их было на борту, не раскрывается.

Минобороны Беларуси подтверждает информацию о том, что вертолет потерпел крушение в Барановичском районе. Причина устанавливается.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются комиссией", – сказано в официальном заявлении.

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