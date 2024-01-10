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В 2023 году Швеция изъяла рекордное количество взрывчатых веществ
10.01.2024 20:53 MIGnews.com

В 2023 году Швеция изъяла рекордное количество взрывчатых веществ

Глава Шведского центра данных о бомбах Малин Нюгрен говорит, что большинство взрывов произошло в городских районах, и обвиняет несколько преступных группировок в использовании взрывчатых веществ в своих разборках.

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Шведские правоохранительные органы и органы безопасности изъяли в прошлом году рекордное количество взрывчатых веществ, при этом число взрывов выросло до 149, сообщил глава шведского Центра данных о бомбах, назвав 2023 год самым мрачным в истории страны с точки зрения использования преступными группировками взрывчатых веществ для нападения друг на друга.
 

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