



Украина в Крыму провела масштабную операцию, – СМИ

Украинские военные провели операцию по уничтожению логистических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность войск РФ во временно оккупированном Крыму.



Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ в пятницу, 31 мая.



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Речь идет о комплексном ударе по подстанциям и сетям электроснабжения, а также по запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.



"Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт Кавказ и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты", – говорится в сообщении.



Как сообщал Mignews, в ночь на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты направлялись в Крым. После удара вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.