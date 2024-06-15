



UKMTO: члены экипажа подбитого хуситами судна эвакуированы

Военные международной коалиции эвакуировали всех членов экипажа подбитого йеменскими хуситами судна Verbena, принадлежащего Украине.



Об этом сообщает Агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).



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Уточняется, что в результате попадания баллистической ракеты на борту судна вспыхнул пожар. Члены экипажа пытались самостоятельно его потушить.



Один из моряков получил тяжелое ранение в результате нападения. Verbena под флагом Палау направлялась из Малайзии в Италию. Судно постепенно тонет.



Ранее Центральное командование США сообщило, что греческий сухогруз Tutor получил значительные повреждения и медленно набирает воду. Также уточнялось, что один из членов экипажа считается пропавшим без вести.