



Атакованное хуситами судно идет ко дну

Греческий сухогруз Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами в Красном море 13 июня, начало тонуть.



Об этом сообщило Центральное командование США.



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По данным CENTCOM, один из членов экипажа считается пропавшим без вести.



"Экипаж покинул корабль и был спасен авианосцем USS Philippine Sea. Tutor остается в Красном море и медленно набирает воду", - сообщили в США.



Ранее стало известно о том, что на борту сухогруза находились филиппинцы.