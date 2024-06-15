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Атакованное хуситами судно идет ко дну
15.06.2024 15:18 Алина Груднева

Атакованное хуситами судно идет ко дну

Греческий сухогруз Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами в Красном море 13 июня, начало тонуть.

Об этом сообщило Центральное командование США.

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По данным CENTCOM, один из членов экипажа считается пропавшим без вести.

"Экипаж покинул корабль и был спасен авианосцем USS Philippine Sea. Tutor остается в Красном море и медленно набирает воду", - сообщили в США.

Ранее стало известно о том, что на борту сухогруза находились филиппинцы. 

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